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منتجات بأيدٍ سعودية تُبهر بلدي الباحة بمعرض العروس
http://almnatiq.net/?p=1014936
المناطق - الباحة:

زار عدد من أعضاء المجلس البلدي بأمانة منطقة الباحة معرض عروس الباحة والذي تنظمه غرفة الباحة يتقدمهم الأستاذ/ سعيد جمعان مصقر رئيس لجنة الشراكة المجتمعية بالمجلس والأستاذ/ محمد عبدالله عبدالقادر عضو المجلس البلدي والأستاذ/ ربيع محمد سعيد عضو المجلس البلدي، وكان في استقبالهم نائب رئيس الغرفة الأستاذ عبدالله رافع.

وتجول أعضاء المجلس البلدي واللجنة المنظمة، واطلعوا على فعاليات المهرجان، شملت أرجاء المعرض وعدد من المواقع التي يديرها شباب سعوديين، وركن الفن التشكيلي مطلعين على العديد من المنتجات المحلية بأيدي سعودية و تعد بادرة نبيلة وأولوية مميزة.

وقدموا شكرهم للقائمين على المهرجان نظير حرصهم واجتهادهم لظهور المهرجان بالمظهر المميز الذي يعود بنفعه على المنطقة .

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