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قائد معهد قوات الدفاع الجوي يفتتح العام التدريبي (1443هـ) بالمعهد

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قائد معهد قوات الدفاع الجوي يفتتح العام التدريبي (1443هـ) بالمعهد

قائد معهد قوات الدفاع الجوي يفتتح العام التدريبي (1443هـ) بالمعهد
http://almnatiq.net/?p=1014937
المناطق - الرياض:

 قام قائد معهد قوات الدفاع الجوي اللواء الركن عبدالله بن حسن الرباع  بافتتاح العام التدريبي (1443هـ) والدورات المنعقدة بالمعهد.

وألقى قائد معهد قوات الدفاع الجوي كلمة توجيهية بهذه المناسبة اشتملت على نصائح وإرشادات وتوضيح رسالة المعهد التعليمية وحث فيها الطلبة والدارسين على الجد و الاجتهاد في العام التدريبي الجديد متمنياً لهم دوام التوفيق.

ثم قام بجولة على الفصول الدراسية في جناح التكتيك والدراسات العامة والتقى بالدارسين في الدورات المتقدمة ضباط رقم (92،91) وأكد لهم أهمية هذه الدورة التي تعتبر مرحلة مفصلية في مسيرة الضابط وانطلاقة تميز لقادة المستقبل.

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