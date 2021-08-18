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معهد الأمير عبدالرحمن للدراسات العليا لطب الأسنان بوزارة الدفاع يفتتح العام الجديد

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معهد الأمير عبدالرحمن للدراسات العليا لطب الأسنان بوزارة الدفاع يفتتح العام الجديد

معهد الأمير عبدالرحمن للدراسات العليا لطب الأسنان بوزارة الدفاع يفتتح العام الجديد
http://almnatiq.net/?p=1014946
المناطق - الرياض:

افتتح معهد الأمير عبدالرحمن للدراسات العليا لطب الأسنان التابع للإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع العام الأكاديمي 2020م – 2021م بإقامة الدورة التدريبية المكثفة ما قبل الإكلينيكي ( Preclinical courses ) لبرنامج دبلوم طب الأسنان العام المتقدم لجميع الأطباء المتدربين المقبولين في برنامج شهادة الاختصاص السعودية لطب أسنان الأسرة والتي تستمر لـ 3 أشهر وتشتمل على العديد من المحاضرات وورش العمل.

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