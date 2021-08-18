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الرئيس التركي يستقبل وفدا إماراتيا برئاسة طحنون بن زايد

الرئيس التركي يستقبل وفدا إماراتيا برئاسة طحنون بن زايد
ANKARA, TURKEY - August 18, 2021: HH Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, UAE National Security Advisor (L) is received by HE Recep Tayyip Erdogan, President of Turkey (R). ( handout ) ---
http://almnatiq.net/?p=1014950
المناطق - وكالات:

 استقبل فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية اليوم وفداً إماراتياً برئاسة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني.

وبحث الجانبان – خلال اللقاء الذي جرى في أنقرة – سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري والفرص الاستثمارية في مجالات النقل والصحة والطاقة بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.

كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ونقل سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان خلال اللقاء إلى فخامة الرئيس التركي .. تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فيما حمله فخامته تحياته وتمنياته لسموهما بدوام الصحة والعافية.

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