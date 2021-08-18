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طقس مستقر على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول امطار رعدية على المرتفعات

طقس مستقر على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول امطار رعدية على المرتفعات
http://almnatiq.net/?p=1014953
المناطق - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق) نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة(.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية الى شمالية بسرعة 15-38كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.

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