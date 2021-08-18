أمير منطقة جازان ونائبه يعزيان محافظ صبيا بوفاة شقيقه

المناطق - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان، وصاحب السمو الملكي الأمير ‫ محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، خالص التعازي والمواساة الى محافظ صبيا الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر وأفراد أسرته، بوفاة شقيقه الشيخ خميس بن عجمي بن منيخر- رحمه الله-‏ عقب معاناة مع المرض.

وأعرب سمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه ، للدكتور بن منيخر عن تعازيهما ومواساتهما له ولكافة اسرته سائلان المولى – عز وجل – أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهمهم جمعيًا الصبر والسلوان.

وعبَّر محافظ صبيا الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر وأفراد أسرة الفقيد كافة، من عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة جازان وسمو نائبه على مواساتهما لهم، ومشاركتهما في مصابهم، سائلين الله أن يديم عليهما الصحة، وألا يُريهما أي مكروه في عزيز لديهم .