جامعة الإمام عبد الرحمن تستعد لاستقبال الطلبة بحزمة من الإجراءات الاحترازية

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تفقد أمس وكيل جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل الدكتور صالح بن علي الراشد على الفصول الدراسية في مباني وكليات ومرافق الجامعة يرافقه مستشار الجامعة للشؤون الفنية المهندس عبدالعزيز المنصوري ومدير الامن أ.خالد الربيعان ومدير عام العلاقات العامة والإعلام المهندس طفيل اليوسف ومشرفي الصيانة والخدمات و فرق متابعة اعمال الصيانة من الإدارة العامة للصيانة والخدمات بالجامعة .

وذكر الدكتور صالح الراشد بأن الجامعة شكلت منذ وقت مبكر لجنة لمتابعة سير أعمال التعقيم والصيانة والعمل بشكل متوازٍ مع كافة الإدارات والأقسام ذات العلاقة وذلك انطلاقاً من توجيهات وزارة التعليم والجهات المعنية بأن تكون العودة حضورية آمنة للطلاب والطالبات الى مقاعد الدراسة وهذا يأتي في سبيل تهيئة بيئة تعليمية للطلبة وذلك استعدادا للعام الجامعي الجديد ، وفي إطار الجهود المشتركة التي تقوم بها الجهات والقطاعات لبدء عام دراسي آمن ، وقد درست اللجنة كافة الأعمال يجب تطبيقها حال عودة الطلبة وتوفير المستلزمات الخاصة بذلك وشملت الجولة مجموعة من الكليات والعمادات ومجمع الكليات الصحية في المدينة الجامعية وكذلك كليات مجمع الريان التعليمي والمباني والمرافق المحيطة بها وكذلك تم التأكيد على جاهزية وسائل النقل في الجامعة بشكل عام الخاصة بالطالبات وتطبيق التباعد والاعداد في كل باص .

وبيّن الدكتور الراشد أن الدراسة ستكون حضورية للعام الجامعي 1443هـ ، بكافة فروعها وشددت الجامعة على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة من وزارة الصحة ، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية طيلة فترة التواجد في الحرم الجامعي مشدداً على أهمية التزام رجال الأمن في الجامعة على فرض تطبيق جميع التدابير على مداخل الجامعة والكليات والعمادات وإلزام جميع مراجعي الجامعة و منسوبيها بالتقيد بلبس الكمامة وإبراز تطبيق “توكلنا” ومنع أي شخص مخالف من الدخول و مضاعفة الجهود وتنفيذ جولات مستمرة داخل مباني الجامعة؛ للتأكد من التقيد بذلك و نشر اللوحات التوعوية بهذا الشأن وملصقات التباعد وتحديثها بشكل مستمر.

وحث الدكتور الراشد جميع منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب والطالبات والمستفيدين بضرورة الحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا وإبراز تطبيق توكلنا عند بوابات الدخول للتأكد من حالة التحصين حيث ستكون شرطا أساسيا للدخول الى الجامعة وجميع مرافقها ومنشآتها وأهابت الجامعة بجميع الطلاب والطالبات الغير محصنين بسرعة الحصول على اللقاح لاستكمال الحصول على الجرعة الثانية قبل بدء العام الدراسي الجديد 1443هـ .