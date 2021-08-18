رئيس جامعة الملك خالد يتسلم أدلة إجراءات العمل للإدارات التابعة لوكالة الجامعة

المناطق - عسير

تسلم معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي مؤخرًا، دليل إجراءات العمل في عمادة الموارد البشرية، وكذلك دليل إجراءات العمل بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، وتقرير وحدة التوطين بالجامعة، وذلك بحضور وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور محمد البحيري، وممثلي الجهات المعنية.

وأوضح وكيل الجامعة الأستاذ الدكتور محمد البحيري أن أدلة إجراءات العمل تأتي لتجويد وتوثيق العمل الإداري بما يتوافق مع أحدث الأنظمة التي من شأنها إيضاح آليات العمل بما يدعم رؤية ورسالة الجامعة وأهدافها، لافتًا إلى فاعلية هذه الأدلة التنظيمية للعمل في الإدارات، والتي تعكس حرصها على تحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية، بالإضافة إلى تحقيق أفضل الممارسات والإجراءات لخدمة منسوبيها.

حضر اللقاء عميد الموارد البشرية الدكتور علي العلياني، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية عبدالرحمن حموض، ومدير وحدة التوطين أحمد آل عبيد.