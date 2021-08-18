احدث الأخبار

شرطة منطقة حائل : ضبط 60 شخصاً مخالفاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية
منطقة حائل
 الصحة العالمية: دلتا انتشر في ثلثي بلدان الشرق الأوسط
أبرز المواد
 بعد توقف طويل.. الكويت تستأنف الرحلات مع مصر
أبرز المواد
 رئيس الأركان الأمريكي: لا أحد توقّع “كارثة” الـ11 يوما
أبرز المواد
 جامعة أم القرى: تأجيل الفصل الدراسي للطلبة غير المحصنين
منطقة مكة المكرمة
 رئيس جامعة الملك خالد يتسلم أدلة إجراءات العمل للإدارات التابعة لوكالة الجامعة
منطقة عسير
 فريق مختص يباشر عيون مياه ببعض أحياء أملج
منطقة تبوك
 جامعة الإمام عبد الرحمن تستعد لاستقبال الطلبة بحزمة من الإجراءات الاحترازية
المنطقة الشرقية
 أمير منطقة جازان ونائبه يعزيان محافظ صبيا بوفاة شقيقه
منطقة جازان
 طقس مستقر على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول امطار رعدية على المرتفعات
أبرز المواد
 الرئيس التركي يستقبل وفدا إماراتيا برئاسة طحنون بن زايد
أبرز المواد
 معهد الأمير عبدالرحمن للدراسات العليا لطب الأسنان بوزارة الدفاع يفتتح العام الجديد
أبرز المواد
شرطة منطقة حائل : ضبط 60 شخصاً مخالفاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

شرطة منطقة حائل : ضبط 60 شخصاً مخالفاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

منطقة حائل
الصحة العالمية: دلتا انتشر في ثلثي بلدان الشرق الأوسط

الصحة العالمية: دلتا انتشر في ثلثي بلدان الشرق الأوسط

أبرز المواد
بعد توقف طويل.. الكويت تستأنف الرحلات مع مصر

بعد توقف طويل.. الكويت تستأنف الرحلات مع مصر

أبرز المواد
رئيس الأركان الأمريكي: لا أحد توقّع “كارثة” الـ11 يوما

رئيس الأركان الأمريكي: لا أحد توقّع “كارثة” الـ11 يوما

أبرز المواد

جامعة أم القرى: تأجيل الفصل الدراسي للطلبة غير المحصنين

جامعة أم القرى: تأجيل الفصل الدراسي للطلبة غير المحصنين
http://almnatiq.net/?p=1014976
المناطق - مكة المكرمة

أعلنت جامعة أم القرى، الأربعاء، تأجيل الفصل الدراسي للطلبة غير المحصنين.

ودعت «أم القرى»، في بيان صدار عنها، جميع طلبتها بضرورة أخذ جرعتي اللقاح قبل بدء العام الدراسي الجامعي 1443هـ.

وقالت، إنه «بالإشارة إلى التوجيه السامي الكريم القاضي بالموافقة على آليات العودة الحضورية للعام الدراسي 1443هـ مع اشتراط التحصين الكامل، تؤكد طلابها بضرورة استكمال جرعتي لقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي الجديد يوم الأحد 21/1/1443هـ الموافق 29/8/2021م

وأكدت جامعة أم القرى، أنها وفرت مسارات مخصصة لمنسوبيها وطلبتها في مركز اللقاحات بمركز الجامعة في العابدية

وأشارت إلى إمكانية حجز موعد اللقاح لمنسوبي الجامعة عبر الرابط:

روابط ذات صلة

أمانة جدة تصادر (11) طنًّا من الخضروات والفواكه للحد من الباعة الجائلين

أمانة جدة تصادر (11) طنًّا من الخضروات والفواكه للحد من الباعة الجائلين
مذكرة تفاهم لتمكين 123 امرأة في صيانة الجوال بمكة

مذكرة تفاهم لتمكين 123 امرأة في صيانة الجوال بمكة
أمير منطقة مكة ونائبه يستقبلان وزير النقل والخدمات اللوجستية

أمير منطقة مكة ونائبه يستقبلان وزير النقل والخدمات اللوجستية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*