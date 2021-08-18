جامعة أم القرى: تأجيل الفصل الدراسي للطلبة غير المحصنين

المناطق - مكة المكرمة

أعلنت جامعة أم القرى، الأربعاء، تأجيل الفصل الدراسي للطلبة غير المحصنين.

ودعت «أم القرى»، في بيان صدار عنها، جميع طلبتها بضرورة أخذ جرعتي اللقاح قبل بدء العام الدراسي الجامعي 1443هـ.

وقالت، إنه «بالإشارة إلى التوجيه السامي الكريم القاضي بالموافقة على آليات العودة الحضورية للعام الدراسي 1443هـ مع اشتراط التحصين الكامل، تؤكد طلابها بضرورة استكمال جرعتي لقاح كورونا قبل بدء العام الدراسي الجديد يوم الأحد 21/1/1443هـ الموافق 29/8/2021م

وأكدت جامعة أم القرى، أنها وفرت مسارات مخصصة لمنسوبيها وطلبتها في مركز اللقاحات بمركز الجامعة في العابدية

وأشارت إلى إمكانية حجز موعد اللقاح لمنسوبي الجامعة عبر الرابط: