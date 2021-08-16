شرطة منطقة حائل : ضبط 60 شخصاً مخالفاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

المناطق - واس

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل النقيب طارق النصار، بأن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت (60) شخصاً في محافظة الشنان، في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، ولائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد -19).

وتم اتخاذ الإجراءات النظامية، وجرى تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمُّع محل المخالفة.