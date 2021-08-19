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القيادة تهنئ رئيس المجر بذكرى اليوم الوطني لبلاده

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القيادة تهنئ رئيس المجر بذكرى اليوم الوطني لبلاده

القيادة تهنئ رئيس المجر بذكرى اليوم الوطني لبلاده
http://almnatiq.net/?p=1015006
المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس يانوش آدر، رئيس جمهورية المجر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية المجر الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس يانوش آدر، رئيس جمهورية المجر، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية المجر الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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