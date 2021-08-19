أمير تبوك يبارك إطلاق جمعية التوحد بالمنطقة لمبادرة “مُدرك “

المناطق- تبوك- علي العميري:

بارك صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الرئيس الفخري لجمعية التوحد بالمنطقة إطلاق جمعية التوحد بالمنطقة لمبادرة (مُدرك ) الهادفة لمساعدة أطفال طيف التوحد في تحسين حالاتهم السلوكية وزيادة الوعي والادراك والتركيز لديهم .

جاء ذلك خلال لقاء سموه بمكتبه بالإمارة اليوم رئيس مجلس إدارة جمعية التوحد بالمنطقة الدكتور سالم بن خليل الضاحي وعدد من أعضاء الجمعية . ورحب سموه في بداية اللقاء بالجميع ، وأستمع إلى شرح من عضو الجمعية هدى البلوي عن المبادرة وأهدافها والتي تعتبر أحدث الطرق العلاجية المبتكرة لعلاج أطفال طيف التوحد حيث تقوم على برتوكول (ستوب) وهو عبارة عن برنامج حاسوبي ذكي يقوم بترشيح مكملات غذائية آمنه بعد دراسة السلوك الهرموني لمؤشرات دم معينه يتم إدخالها بالبرنامج الحاسوبي الذكي ، وتحت إشراف طبي لإخصائي التغذية والتي تهدف لمساعدة أطفال طيف التوحد في تحسين حالتهم السلوكية وزيادة الوعي والإدراك لديهم ، ومساعدتهم على الإندماج بالمجتمع .

ووجه سمو أمير منطقة تبوك بتقديم كل العون والمساندة لإطلاق البرتوكول الخاص بالمبادرة لخدمة أطفال طيف التوحد لتمكين الإستفادة منه ،وقال سموه : إن هذا العمل يأتي كنتيجة لما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله – من دعم ورعاية لهذه الفئة الغالية بالمجتمع ، مؤكداً سموه على سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة باعتماد البرتوكول لخدمة هذه الشريحة الغالية وأسرهم .

وأعرب سمو أمير المنطقة عن تمنياته للجمعية المزيد من العون والنجاح في سبيل ما تقدمه من أعمال خيرية وجهود ملموسة بناءة لدعم هذه الفئة الغالية على الجميع ، مثنياً سموه في الختام على هذه المبادرة .

من جانبه ثمن الدكتور الضاحي لسمو أمير منطقة تبوك الدعم الكبير الذي تلقاه الجمعية من سموه للاستمرار نحو تحقيق المزيد من المنجزات والأهداف التي تخدم هذا الوطن وأبنائه في ظل القيادة الرشيدة – أيدها الله – .