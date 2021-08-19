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“شؤون الحرمين” تخصص 17 بابا لدخول المصلين والمعتمرين المسجد الحرام

“شؤون الحرمين” تخصص 17 بابا لدخول المصلين والمعتمرين المسجد الحرام

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“شؤون الحرمين” تخصص 17 بابا لدخول المصلين والمعتمرين المسجد الحرام

“شؤون الحرمين” تخصص 17 بابا لدخول المصلين والمعتمرين المسجد الحرام
http://almnatiq.net/?p=1015017
المناطق - مكة المكرمة

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في إدارة الأبواب ١٧ باباً لاستقبال المصلين والمعتمرين، وسط إجراءات احترازية ، فيما سخرت أكثر من 100 مراقب للأبواب، لاستقبال وتوجيه قاصدي المسجد الحرام إلى الأماكن المخصصة.
وأوضح مدير إدارة الأبواب بالمسجد الحرام فهد المالكي أن الأبواب الخاصة بالمصلين هي : جسر أجياد، وسلم الشبيكة، وسلم91، ومدخل جسر الأرقم، وباب 84، وباب 74، و باب 121، وباب 114 ، فيما خصص للمعتمرين أبواب : باب الملك فهد، وباب أجياد، وباب الصفا، وباب النبي صلى الله عليه وسلم، وباب السلام، وباب المروة، وسلم الأرقم، وجسر المروة .
وبين أن هناك أبواباً مزودة بإشارات ضوئية ولوحات إرشادية تضيء باللون الأخضر عند وجود أماكن شاغرة داخل المسجد الحرام، وتضيء باللون الأحمر عند اكتمال الطاقة الاستيعابية، مؤكداً عدم الدخول إلى المسجد الحرام وقت خروج المصلين بعد الصلاة مباشرة، لما قد يتسبب ذلك في عدم تحقيق عمليات التباعد المكاني ، إضافة إلى ضبط عملية الدخول والخروج، وإتاحة الفرصة لقاصدي البيت الحرام من أداء مناسكهم بكل راحة وطمأنينة مع تطبيق الإجراءات الاحترازية .

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