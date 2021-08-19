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صندوق تنمية الموارد البشرية يناقش المبادرات والبرامج وأثرها الإيجابي على سوق العمل والتوظيف

صندوق تنمية الموارد البشرية يناقش المبادرات والبرامج وأثرها الإيجابي على سوق العمل والتوظيف

محليات
“شؤون الحرمين” تخصص 17 بابا لدخول المصلين والمعتمرين المسجد الحرام

“شؤون الحرمين” تخصص 17 بابا لدخول المصلين والمعتمرين المسجد الحرام

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أمير تبوك يبارك إطلاق جمعية التوحد بالمنطقة لمبادرة “مُدرك “

أمير تبوك يبارك إطلاق جمعية التوحد بالمنطقة لمبادرة “مُدرك “

منطقة تبوك
المؤسسة العامة للحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة السابعة لمزارعي القمح المحلي

المؤسسة العامة للحبوب تبدأ بصرف مستحقات الدفعة السابعة لمزارعي القمح المحلي

أبرز المواد

صندوق تنمية الموارد البشرية يناقش المبادرات والبرامج وأثرها الإيجابي على سوق العمل والتوظيف

صندوق تنمية الموارد البشرية يناقش المبادرات والبرامج وأثرها الإيجابي على سوق العمل والتوظيف
http://almnatiq.net/?p=1015019
المناطق - الرياض

رأس معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة صندوق تنمية الموارد البشرية ” هدف ” المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ، اجتماع مجلس إدارة الصندوق الثاني للعام 2021م بحضور أعضاء مجلس الإدارة ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص ،وذلك عبر الاتصال المرئي.
وناقش المجلس التوجه الاستراتيجي للصندوق والمبادرات والبرامج التي يقوم بها الصندوق التي سيكون لها الأثر الإيجابي على سوق العمل والتوظيف، وتحقيق التطلعات المنشودة في وجود برامج دعم تواكب احتياج سوق العمل.
وأشاد مجلس الإدارة بنتائج مؤشرات الأداء وما تحقق من مستهدفات خلال النصف الأول من العام الجاري، وارتفاع مؤشر الرضا في الفترة الأخيرة من الخدمات التي يقدمها الصندوق.
واستعرض مجلس إدارة “هدف”، عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها الاجراءات اللازمة.

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