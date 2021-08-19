الرئيس الموريتاني يصل إلى جدة

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وصل فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى جدة اليوم في طريقه إلى مكة المكرمة لإداء مناسك العمرة.

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة, ومعالي أمين مدينة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي, ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح بن عواض الجابري, ومدير مطار الملك عبد العزيز الدولي عصام فؤاد نور, ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.