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وزارة الطاقة تعلن تخصيص أرضين بمساحة 12 مليون متر مربع في المدينتين الصناعيتين في جدة ورابغ لمشاريع الطاقة المتجددة

وزارة الطاقة تعلن تخصيص أرضين بمساحة 12 مليون متر مربع في المدينتين الصناعيتين في جدة ورابغ لمشاريع الطاقة المتجددة

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تنبّيه من هطول أمطار رعدية على جازان حتى الـ 8 مساء

تنبّيه من هطول أمطار رعدية على جازان حتى الـ 8 مساء
http://almnatiq.net/?p=1015024
المناطق - جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، و تدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات أبو عريش و أحد المسارحة، و الدرب، و بيش، و جازان، وصامطة، وصبيا، والحرث، و الدائر بني مالك، والريث، و الطوال، و العارضة، و العيدابي، و فيفا، و هروب .
وبيّن أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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