تنبّيه من هطول أمطار رعدية على جازان حتى الـ 8 مساء

المناطق - جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، و تدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول، تشمل محافظات أبو عريش و أحد المسارحة، و الدرب، و بيش، و جازان، وصامطة، وصبيا، والحرث، و الدائر بني مالك، والريث، و الطوال، و العارضة، و العيدابي، و فيفا، و هروب .

وبيّن أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.