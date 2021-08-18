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شرطة الرياض: القبض على مواطنَيْن في العقد الثاني من العمر ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي

شرطة الرياض: القبض على مواطنَيْن في العقد الثاني من العمر ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي

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شرطة الرياض: القبض على مواطنَيْن في العقد الثاني من العمر ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي

شرطة الرياض: القبض على مواطنَيْن في العقد الثاني من العمر ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي
http://almnatiq.net/?p=1015029
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن القبض على مواطنَيْن في العقد الثاني من العمر، ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقة مركبة واستخدامها في سرقة المنازل ومساكن العمالة والاستيلاء على أجهزة إلكترونية ومقتنيات شخصية ومبالغ مالية، حيث تم استرداد المركبة، وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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