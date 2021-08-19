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“سكني”: أكثر من 40 ألف أسرة استفادت من خيار “البناء الذاتي” حتى يوليو الماضي

“سكني”: أكثر من 40 ألف أسرة استفادت من خيار “البناء الذاتي” حتى يوليو الماضي
http://almnatiq.net/?p=1015030

سجّلت أعداد الأسر المستفيدة من القرض العقاري المدعوم للحصول على خيار البناء الذاتي ضمن برنامج “سكني” حتى نهاية يوليو الماضي 40.012 أسرة، وذلك في إطار جهود البرنامج لتسهيل تملّك الأسر السعودية وتمكين من يملكون أراضٍ من بناء وحداتهم السكنية وفقاً لرغباتهم واحتياجاتهم، استمراراً لجهود برنامج “سكني” في تمكين الأسر السعودية من التملّك السكني تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – بالوصول بنسبة التملّك السكني إلى 70% بحلول العام 2030.
ويأتي هذا العدد ضمن أعداد الأسر المستفيدة التي أعلن عنها البرنامج منذ بداية العام الجاري، التي تجاوزت 124 ألف أسرة استفادت من مختلف الحلول التمويلية والخيارات السكنية (البناء الذاتي، الوحدات الجاهزة، تحت الإنشاء، الأراضي)، منها 97,822 أسرة سكنت منازلها حتى يوليو الماضي، وذلك ضمن إجراءات سهلة ميسرة عبر موقع وتطبيق “سكني”، ولتفاصيل أكثر حول الخيارات السكنية يمكن زيارة الرابط https://sakani.housing.sa/ .
ويُشترط للحصول على القرض المدعُوم للبناء الذاتي أن يكون المواطن مستحقاً للدعم السكني ويمتلك أرضاً سكنية، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافة إلى توفر دخل ثابت يمكّنه من الحصول على القرض، وعدم الحصول على دعم سكني سابق، وللاطلاع على جميع التفاصيل حول الاستفادة من خيار البناء الذاتي يمكن زيارة الرابط https://sakani.housing.sa/product/SC .
كما يوفّر برنامج سكني خدمة التصاميم الهندسية للمستفيدين الراغبين في بناء أراضيهم، حيث أتاح موقع وتطبيق “سكني” خدمة اختيار تصاميم نموذجية متعددة ومتنوعة ذات جودة عالية وأسعار تنافسية بالشراكة مع عدد من المكاتب الهندسية ذات الخبرة والكفاءة في هذا المجال، لتوفير أكثر من 35 تصميماً مميزاً يراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة، وتلبية مختلف احتياجات ومتطلبات المواطنين الراغبين ببناء أراضيهم من مستفيدي خيار البناء الذاتي للتسهيل على المواطنين وتمكينهم من الحصول على تصاميم نموذجية مبتكرة للوحدات السكنية، بالإضافة إلى خدمة “المقاول المعتمد” لتسهيل تنفيذ التصاميم الهندسية لمستفيدي “البناء الذاتي”.

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