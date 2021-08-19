أمير تبوك يبارك إطلاق جمعية التوحّد بالمنطقة ضمن مبادرة “مُدرك “

المناطق - تبوك

بارك صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الرئيس الفخري لجمعية التوحّد بالمنطقة إطلاق جمعية التوحّد بالمنطقة، ضمن مبادرة ” مُدرك ” ، الهادفة لمساعدة أطفال طيف التوحّد في تحسين حالاتهم السلوكية، وزيادة الوعي والإدراك والتركيز لديهم .

جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالإمارة اليوم برئيس مجلس إدارة جمعية التوحّد بالمنطقة الدكتور سالم بن خليل الضاحي وعدد من أعضاء الجمعية ،حيث استمع سموه لشرح من عضو الجمعية هدى البلوي عن مبادرة ” مُدرك ” وأهدافها، التي تعدّ أحدث الطرق العلاجية المبتكرة لعلاج أطفال طيف التوحّد .

ووجّه سمو أمير منطقة تبوك بتقديم العون والمساندة لإطلاق الإجراءات الخاصة بالمبادرة، لخدمة أطفال طيف التوحّد لتمكين الإستفادة منه ، منوهاً سموه بما تقدمه الجمعية من أعمال خيرية، وجهود ملموسة بناءة، لدعم هذه الفئة الغالية على الجميع