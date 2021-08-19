77916 مستفيداً من خدمات مستشفى الولادة والأطفال بتبوك

تبوك- فايز السميري:

قدّم مستشفى الولادة والأطفال بتبوك خدماته لـ 77916 مستفيداً وذلك خلال العام 1442هـ منهم 69549 مراجعاً لقسم الطوارئ و 8367 مراجعاً للعيادات الخارجية.

وأوضحت صحة تبوك أن عدد المرضى المنومين بلغ 3241 مريضاً فيما بلغ عدد العمليات الجراحية 410 عمليات كما شهد المستشفى ولادة 1019 مولوداً وذلك خلال نفس الفترة .

وأضافت أن عدد الفحوصات الإشعاعية بلغت 4944 فحصاً إشعاعياً إلى جانب إجراء 153473 فحصاً مخبرياً .