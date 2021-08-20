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عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها الطبية لأكثر من 400 مريض في مخيم الزعتري

عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها الطبية لأكثر من 400 مريض في مخيم الزعتري

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عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها الطبية لأكثر من 400 مريض في مخيم الزعتري

عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها الطبية لأكثر من 400 مريض في مخيم الزعتري
http://almnatiq.net/?p=1015041
المناطق - وكالات

قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس خدماتها الطبية لـ 409 مرضى في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.
واستقبلت عيادات الطب العام 143 مريضا تمت معاينتهم وصرفت الأدوية اللازمة لهم، وراجع عيادة الباطنية 28 مريضاً، كما استقبلت عيادات الأطفال 115 مريضاً، واستقبل قسم الطوارئ 28 مريضاً، فيما راجع عيادتي الأسنان 26 مريضاً.?كما تم استقبال 53 مريضة في العيادة النسوية، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 21 مريضاً، كما تم عمل 99 تحليلا مخبريا لـ 30 مريضاً، وإجراء 49 صورة
أشعة لـ 31 مريضاً، وأعطي 23 مريضاً 64 لقاحاً، كما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 3 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 353 وصفة طبية.

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