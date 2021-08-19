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الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف المملكة بطائرة مسيرة مفخخة

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف المملكة بطائرة مسيرة مفخخة

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الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف المملكة بطائرة مسيرة مفخخة

الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف المملكة بطائرة مسيرة مفخخة
http://almnatiq.net/?p=1015043
المناطق - الرياض

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المناطق والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة بطائرة مسيّرة مفخخة، اعترضتها ودمرتها الدفاعات الجوية لقوات التحالف.
وأكّدت دولة الإمارات في بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي، يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.
وحثّت الوزارة المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً، لوقف هذه الأعمال العدوانية المتعمدة والممنهجة، التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية، وأمن المملكة، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية يعد دليلاً على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأكّد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة، تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

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