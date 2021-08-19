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أمير مكة يشهد توقيع مذكرة تعاون بين جامعة أم القرى ومؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي

أمير مكة يشهد توقيع مذكرة تعاون بين جامعة أم القرى ومؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي

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أمير مكة يشهد توقيع مذكرة تعاون بين جامعة أم القرى ومؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي

أمير مكة يشهد توقيع مذكرة تعاون بين جامعة أم القرى ومؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي
http://almnatiq.net/?p=1015047
المناطق - مكة المكرمة

شهد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة مراسم توقيع مذكرة تعاون بين جامعة أم القرى ومؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي .
وتنص الاتفاقية التي وقعها من الجانبين عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى الدكتور محمد الشريف والأمين العام لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي الدكتور فهد المغلوث على تقديم دراسة استشارية متخصصة لمقترح إنشاء مركز الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتأهيل المهني والاجتماعي والذي يقدّم ويصمم البرامج التدريبية في التخصصات المختلفة والتي يحتاجها سوق العمل، ومنح الدبلومات المهنية والتنفيذية في التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى تقديم الحلول الاستشارية للمشكلات الاجتماعية والمهنية، وتقديم الدراسات والأبحاث الاستشارية في المجال الاجتماعي والمهني.

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