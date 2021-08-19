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اعتماد أربع مدارس للطفولة المبكرة في تعليم تبوك في المرحلة الثالثة

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اعتماد أربع مدارس للطفولة المبكرة في تعليم تبوك في المرحلة الثالثة

اعتماد أربع مدارس للطفولة المبكرة في تعليم تبوك في المرحلة الثالثة
http://almnatiq.net/?p=1015051
تبوك- فايز السميري:

اعتمد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك، إبراهيم بن حسين العمري، أربعة مدارس للطفولة المبكرة للعام الدراسي الجديد 1443 هـ وهي مدارس: الإدريسي للطفولة المبكرة، عقبة بن نافع للطفولة المبكرة، الابتدائية التاسعة عشر ومقرها مدرسة حمزة بن عبدالمطلب والابتدائية الثلاثون ومقرها مدرسة حسان بن ثابت.
ويبدأ تنفيذ القرار ابتداءً من بداية هذا العام الدراسي 1443هـ بعد اكتمال متطلبات التشغيل.
وقال مدير تعليم تبوك: أن تحويل هذه المدارس إلى مرحلة الطفولة المبكرة ، يأتي في إطار خطة وزارة التعليم للتوسع في مرحلة الطفولة المبكرة لمواكبة الرؤى المستقبلية والتطلعات الكبيرة التي تسعى الوزارة لتحقيقها لدعم برامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030،
جديرٌ بالذكر أن أعداد المستفيدين والمستفيدات من مدارس الطفولة المبكرة في هذه المرحلة بلغت نحو 4 الآف طالب وطالبة، فيما بلغ عدد الفصول الدراسية نحو 150 فصلاً دراسياً، في 41 مدرسة من مدارس الطفولة المبكرة التي تم اختيارها منذ بداية المرحلة الأولى وحتى نهاية المرحلة الثالثة من مراحل التوسع بعد انطباق الشروط والمعايير المحددة .
من جانب آخر، يجري العمل حالياً على تهيئة المدارس لتكون جاهزةً لاستقبال الطلاب والطالبات، ورُوعي في تجهيزها ما يتوافق مع الأسس التربوية والنفسية والعمرية والعلمية لهذه الفئة، وأن تكون جاذبة ومتوافر بها جميع المستلزمات التعليمية اللازمة والمرافق المدرسية المساندة.

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