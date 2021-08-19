نائب أمير منطقة جازان يلتقي قائد قوة الأفواج الأمنية بالمنطقة

المناطق - جازان

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، قائد قوة الأفواج الأمنية بالمنطقة المعين المقدم الركن لطفي بن سمها.

وأكد سموه أهمية الأعمال والمهام الأمنية المناطة بإدارة الأفواج بمختلف المواقع التي تقع في ناطق عملها خاصة بالمناطق الجبلية، حاثاً على مضاعفة الجهود والتعاون والتنسيق التام بين مختلف الجهات الأمنية والخدمية لكل ما فيه خدمة الوطن والمواطن.