أمير القصيم يشيد بجهود لجنة أهالي محافظة البكيرية لإنجاح حملة إفطارك في مكانك

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قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم شكره وتقديره ، لرئيس لجنة أهالي محافظة البكيرية المهندس علي السويلم ، وذلك بعد إطلاع سموه على تقرير حملة ” إفطارك في مكانك ” في المحافظة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ .

واشاد سمو أمير القصيم بالجهود المباركة لأهداف المبادرة من خلال حملة إفطارك في مكانك المتمثلة في تنفيذ عدد من الأعمال الخيرية لخدمة ودعم المتضررين من الإجراءات الاحترازية الوقائية لفيروس كرونا النابعة من الأهالي والجمعيات الخيرية والجهات الداعمة للمبادرة بالمحافظة .

وثمن سموه لرئيس واعضاء لجنة أهالي البكيرية وجميع العاملين في الحملة ، هذه الجهود المباركة واستشعارهم للمسؤولية الإجتماعية والوطنية.