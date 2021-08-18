احدث الأخبار

أمير القصيم يشيد بجهود لجنة أهالي محافظة البكيرية لإنجاح حملة إفطارك في مكانك
منطقة القصيم
 نائب أمير منطقة جازان يلتقي قائد قوة الأفواج الأمنية بالمنطقة
منطقة جازان
 اعتماد أربع مدارس للطفولة المبكرة في تعليم تبوك في المرحلة الثالثة
منطقة تبوك
 وزارة الطاقة تعلن تخصيص أرضين بمساحة 12 مليون متر مربع في المدينتين الصناعيتين في جدة ورابغ لمشاريع الطاقة المتجددة
محليات
 أمير مكة يشهد توقيع مذكرة تعاون بين جامعة أم القرى ومؤسسة جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي
منطقة مكة المكرمة
 المجلس الصحي يدشن الأدلة الإرشادية الوطنية للممارسة السريرية لداء السكري في المملكة
محليات
 تنبّيه من هطول أمطار رعدية على جازان حتى الـ 8 مساء
منطقة جازان
 “سكني”: أكثر من 40 ألف أسرة استفادت من خيار “البناء الذاتي” حتى يوليو الماضي
محليات
 شرطة الرياض: القبض على مواطنَيْن في العقد الثاني من العمر ارتكبا جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي
منطقة الرياض
 77916 مستفيداً من خدمات مستشفى الولادة والأطفال بتبوك
منطقة تبوك
 أمير تبوك يبارك إطلاق جمعية التوحّد بالمنطقة ضمن مبادرة “مُدرك “
منطقة تبوك
 تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار
الاقتصاد
أمير القصيم يشيد بجهود لجنة أهالي محافظة البكيرية لإنجاح حملة إفطارك في مكانك

أمير القصيم يشيد بجهود لجنة أهالي محافظة البكيرية لإنجاح حملة إفطارك في مكانك

منطقة القصيم
نائب أمير منطقة جازان يلتقي قائد قوة الأفواج الأمنية بالمنطقة

نائب أمير منطقة جازان يلتقي قائد قوة الأفواج الأمنية بالمنطقة

منطقة جازان
اعتماد أربع مدارس للطفولة المبكرة في تعليم تبوك في المرحلة الثالثة

اعتماد أربع مدارس للطفولة المبكرة في تعليم تبوك في المرحلة الثالثة

منطقة تبوك
وزارة الطاقة تعلن تخصيص أرضين بمساحة 12 مليون متر مربع في المدينتين الصناعيتين في جدة ورابغ لمشاريع الطاقة المتجددة

وزارة الطاقة تعلن تخصيص أرضين بمساحة 12 مليون متر مربع في المدينتين الصناعيتين في جدة ورابغ لمشاريع الطاقة المتجددة

محليات

أمير القصيم يشيد بجهود لجنة أهالي محافظة البكيرية لإنجاح حملة إفطارك في مكانك

أمير القصيم يشيد بجهود لجنة أهالي محافظة البكيرية لإنجاح حملة إفطارك في مكانك
http://almnatiq.net/?p=1015063
المناطق - القصيم

قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم شكره وتقديره ، لرئيس لجنة أهالي محافظة البكيرية المهندس علي السويلم ، وذلك بعد إطلاع سموه على تقرير حملة ” إفطارك في مكانك ” في المحافظة خلال شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ .
واشاد سمو أمير القصيم بالجهود المباركة لأهداف المبادرة من خلال حملة إفطارك في مكانك المتمثلة في تنفيذ عدد من الأعمال الخيرية لخدمة ودعم المتضررين من الإجراءات الاحترازية الوقائية لفيروس كرونا النابعة من الأهالي والجمعيات الخيرية والجهات الداعمة للمبادرة بالمحافظة .
وثمن سموه لرئيس واعضاء لجنة أهالي البكيرية وجميع العاملين في الحملة ، هذه الجهود المباركة واستشعارهم للمسؤولية الإجتماعية والوطنية.

روابط ذات صلة

أمير القصيم يتسلم تقريراً حول استعدادات تعليم المنطقة للعام الدراسي الجديد

أمير القصيم يتسلم تقريراً حول استعدادات تعليم المنطقة للعام الدراسي الجديد
أمير القصيم يرأس اجتماع اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة

أمير القصيم يرأس اجتماع اللجنة الرئيسية للدفاع المدني بالمنطقة
أمير القصيم يستقبل نائب الرئيس لشؤون التوزيع بشركة أرامكو

أمير القصيم يستقبل نائب الرئيس لشؤون التوزيع بشركة أرامكو

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*