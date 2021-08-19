أمير الشرقية يدشّن مبادرة “صور إنسانية”

المناطق - الشرقية

دشّن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، مبادرة “صور إنسانية” من المنطقة ، التي تتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني، ويشرف عليها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالشرقية، بالتعاون مع مجلس المنطقة للمسؤولية الاجتماعية، وشركاء من القطاعين العام والخاص والقطاع غير الربحي.

ونوّه سموه، بما تقدمه المملكة في مجال العمل الإنساني وخدمة الإنسان، وما يحمله ذلك من مضامين ومعانٍ، أبرزها حرص القيادة الحكيمة على مدّ يد العون لكل الشعوب والدول المحتاجة في العالم، من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، واضعة نصب عينيها حياة الإنسان وكرامته وصحته أيًا كان وأينما كان، وهذا التوجه التاريخي للمملكة لم يأت من فراغ، لكنه جاء انطلاقًا من دورها ومسؤوليتها تجاه الإنسان أولًا.

وقال: “إن العمل الإبداعي في توثيق الأعمال الإنسانية التي تزخر بها بلادنا ولله الحمد، يستحق الحفاوة والاهتمام وهذه الجائزة تأتي ضمن سياق الدعم والاهتمام بالمبدعين والمتميزين وأصحاب الموهبة”.

من جهتها، أوضحت سمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي رئيس مجلس الأمناء لمجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية، أن المبادرة سيكون لها أثر على الأعمال الإنسانية والتطوعية التي ستشارك فيها القطاعات الثلاثة في المنطقة، بالإضافة إلى الأفراد من أجل تسليط الضوء على الأعمال الإنسانية، التي تقدم لخدمة الإنسان في هذه المنطقة.

من جانبه، أبان مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالرحمن المقبل، أن المبادرة تضم “جائزة العمل الإنساني” تحت عنوان “الإنسان أولًا”، التي تعد أحد فروع المبادرة، وتستهدف أكثر من 20 جهة حكومية و50 جهة تابعة للقطاع الخاص، و50 جهة تابعة للقطاع غير الربحي.

وأفاد أن الجهات المشاركة في المبادرة ستبرز جهودها المبذولة في المنطقة، وتفعيل دورها الاجتماعي في تقديم مبادرتها للعمل الإنساني، وتتفاعل القطاعات من خلال منصاتها الإعلامية في تفعيل هذا اليوم، مشيراً إلى أن منهجية العمل في هذه المبادرة تتضمن التواصل وتحفيز الجهات الراغبة في تنفيذ مبادرة اليوم العالمي للعمل الإنساني، مع وضع بعض الأفكار العامة، وتذليل الصعوبات لتنفيذ المبادرة لكل قطاع، وإطلاق دليل المبادرات الإنسانية.