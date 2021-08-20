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وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع الأمين العام لحلف الناتو جهود الإجلاء المشتركة من أفغانستان

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النائب العام يأمر بالقبض على المسيئين لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

النائب العام يأمر بالقبض على المسيئين لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

أبرز المواد

النائب العام يأمر بالقبض على المسيئين لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

النائب العام يأمر بالقبض على المسيئين لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها
http://almnatiq.net/?p=1015072

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءً على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن قيام أشخاص ببث مقطع فيديو وتداوله عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي ينطوي في محتواه على الإساءة إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والمساس بجانب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أصدر أمراً بسرعة القبض علي المذكورين استنادً للمادتين (15 و 17) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية بحقهم.
وأبان المصدر أن نشر ما من شأنه المساس بالرموز الدينية والقيم الإسلامية والأداب العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفقاً لقرار معالي النائب العام رقم (1) وتاريخ 1 /1 /1442هـ، وتصل عقوبتها إلى السجن(5) سنوات وغرامة (3) ملايين ريال.
وشدّد المصدر على أن النيابة العامة ستطبق الأنظمة بكل حزم وقوة على المتجاوزين للقيم الدينية والمجتمعية وستستمر في ملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.

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