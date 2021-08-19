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وزير التعليم: العام الدراسي المقبل استثنائي

وزير التعليم: العام الدراسي المقبل استثنائي
http://almnatiq.net/?p=1015075
المناطق - الرياض:

استعرض وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم (الخميس)، استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد، وآلية العودة الحضورية لمقاعد الدراسة للطلاب والطالبات ومنسوبي التعليم.

وجاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، المنعقد اليوم بمشاركة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي.

وقال آل الشيخ إن التعليم حقق إنجازات كبرى منها اختيار منصة مدرستي ضمن أفضل 4 نماذج تعليمية عالمية عن بعد، كما قطع شوطاً كبيراً خلال الفترة الماضية في تطوير المناهج حيث تم إداد 34 منهجاً جديداً، وتطوير 89 منهجاً قائماً.

وأضاف بأنه جرى إنهاء ما يقارب من 120 ألف تعديل في محتوى المناهج خلال السنتين الماضيتين، كما حصل 125 طالباً وطالبة على ميداليات في الأولمبياد الدولية خلال عامي 20-2021، وتقدّمت المملكة في اختبارات التيمز 2019 في جميع المؤشرات مقارنةً بنتائج 2015.

كما أشار إلى أن من إنجازات التعليم حصول المملكة على المرتبة الأولى عربياً، و12 على مجموعة العشرين، و14 عالمياً في أبحاث كورونا، لافتاً إلى أن طلبة المرحلة الابتدائية سيبدأون عامهم الدراسي عن بُعد حتى 30 أكتوبر المقبل، من خلال منصة مدرستي، ورياض الأطفال عبر منصة روضتي.

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