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اشتباه في وجود قنبلة داخل شاحنة أمام مبنى الكونجرس

اشتباه في وجود قنبلة داخل شاحنة أمام مبنى الكونجرس

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اشتباه في وجود قنبلة داخل شاحنة أمام مبنى الكونجرس

اشتباه في وجود قنبلة داخل شاحنة أمام مبنى الكونجرس
WASHINGTON, DC - AUGUST 19: First responders arrive on the scene to investigate a report of an explosive device in a pickup truck near the Library of Congress on Capitol Hill on August 19, 2021 in Washington, DC. The area around the building has been evacuated Win McNamee/Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY ==
http://almnatiq.net/?p=1015080
المناطق - واس:

اشتبهت وكالات إنفاذ القانون بوجود قنبلة داخل شاحنة ‏متوقفه أمام مبنى الكابتول في واشنطن.‏
وأوضحت المصادر لوسائل الإعلام المحلية أن شرطة الكونجرس، أخلت بعض المباني المجاورة لمكتبة ‏الكونجرس، وترسل مفاوضين للتعامل مع رجل في الشاحنة يمثل التهديد.‏
وقالت وسائل الإعلام: إن الموظفين في مبنيي كانون وجيفرسون نُبهوا عبر البريد الإلكتروني للالتزام ‏بالهدوء والانتقال، وعدم استخدام المخارج على الجانب الغربي.‏
وأشارت إلى أن مجلسي الشيوخ والنواب ليسا في جلسات، ومعظم المشرعين ليسوا في ‏مكاتبهم حاليًا.‏

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