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القبض على مخالفين قاموا بنقل الرمال وتجريف التربة

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القبض على مخالفين قاموا بنقل الرمال وتجريف التربة

القبض على مخالفين قاموا بنقل الرمال وتجريف التربة
http://almnatiq.net/?p=1015083
المناطق - واس:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (58) مخالفًا لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط (10) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطنين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات الباكستانية واليمنية والهندية والصومالية والأثيوبية والسودانية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.

وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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