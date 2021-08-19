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“التجارة” تلزم متجراً إلكترونياً بإعادة 500 ألف ريال للمستهلكين

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“التجارة” تلزم متجراً إلكترونياً بإعادة 500 ألف ريال للمستهلكين

“التجارة” تلزم متجراً إلكترونياً بإعادة 500 ألف ريال للمستهلكين
http://almnatiq.net/?p=1015086
المناطق - واس:

ألزمت وزارة التجارة متجراً الكترونيا بإعادة أكثر من 500 ألف ريال للمستهلكين، بسبب مخالفة المتجر للنظام وتأخره في الإيفاء بالتزاماته بتسليم المنتجات التي طلبها المستهلكون.

وأوضحت أنها تلقت بلاغاً عن تأخر متجر مختص باستيراد البضائع من الصين في تسليم المنتجات خلال المدة المحددة، وأنها من خلال متابعتها المستمرة أعادت للمستهلكين مبلغ 256 ألف ريال.

وأشارت إلى أن بقية المبالغ اتُّفق عليها بين المتجر والعملاء البالغ عددهم 211 عميلا وجُدولت برضاهم، وستُسلم لهم خلال أيام.

وأكدت “التجارة” متابعتها المستمرة للمتاجر الإلكترونية لحفظ حقوق المستهلك، والتأكد من التزامها بالنظام ورصد كافة التجاوزات ومخالفة غير الملتزمة، وإيقاع العقوبات بحقها.

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