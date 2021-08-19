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نائب أمير جازان يستقبل محافظ بيش المعيّن

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نائب أمير جازان يستقبل محافظ بيش المعيّن

نائب أمير جازان يستقبل محافظ بيش المعيّن
http://almnatiq.net/?p=1015110
المناطق - الرياض:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان في مكتبه اليوم، محافظ بيش المُعيّن حديثًا الدكتور تريحيب بن عماش آل حفيظ.

واستعرضت خلال الاستقبال الميزات النسبية للمحافظة لقربها من مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، والسبل الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات للأهالي والمقيمين والزائرين لها، من خلال المتابعة الميدانية الدائمة للمشاريع التنموية والخدمية والاستثمارية بالمحافظة.

من جانبه عبر محافظ بيش الدكتور تريحيب ال حفيظ عن شكره لسمو امير منطقة جازان ولسمو نائبه ، سائلًا المولى عز وجل التوفيق والسداد لتحقيق تطلعات ولاة الامر وخدمة الوطن والمواطن.

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