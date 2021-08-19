الفيصلي يقلب الطاولة على النصر بثنائية تفاريس

الفيصلي يقلب الطاولة على النصر بثنائية تفاريس

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الفيصلي يقلب الطاولة على النصر بثنائية تفاريس

الفيصلي يقلب الطاولة على النصر بثنائية تفاريس
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المناطق - الرياض:

حقق نادي الفيصلي فوزًا ثمينًا على حساب نظيره النصر، بنتيجة (2-1) خلال المباراة التي أقيمت اليوم (الخميس) ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح تاليسكا في تسجيل الهدف الأول في المباراة، بعد تسديدة رائعة من ركلة حرة ثابتة سكنت شباك حارس الفيصلي، مصطفى ملائكة في الدقيقة “8”.

وسجل مهاجم النادي الفيصلي، جوليو تفاريس هدف التعادل لفريقه في شباك النصر من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بنتيجة (1-1).

وفاجأ النادي الفيصلي نظيره النصر، بالهدف الثاني في الدقيقة “50” من ضربة رأسية رائعة للمهاجم جوليو تفاريس ليقلب تأخر فريقه لتقدم بهدفين مقابل هدف.

وأجرى مدرب النصر، مانو مينيز تبديلين في الدقيقة “60” بدخول عبدالمجيد الصليهم وأيمن يحيى وخروج  عبدالله الخيبري وسامي النجعي.

وحاول نادي النصر الضغط على مرمى النادي الفيصلي، خاصة عن طريق الثنائي، البرازيلي أندرسون تاليسكا والكاميروني فينسنت أبوبكر، ولكن دون جدوى.

وأجرى مدرب النصر، مانو مينيز في الدقيقة”84″تبديلا ثنائيا في صفوف الفريق بدخول خالد الغنام وحمد المنصور وخروج ماشاريبوف وعبدالرحمن العبيد.

وبهذه النتيجة رفع النادي الفيصلي رصيده إلى النقطة الرابعة في صدارة الترتيب مؤقتًا، فيما توقف النصر عند 3 نقاط في المركز الثاني في انتظار باقي نتائج مباريات الجولة الثانية من دوري المحترفين.

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