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فيديو.. وزير التعليم يوضح أبرز التعديلات في المناهج الدراسية هذا العام

فيديو.. وزير التعليم يوضح أبرز التعديلات في المناهج الدراسية هذا العام
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المناطق - الرياض:

استعرض وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ بعض التغييرات الرئيسية التي جرت في المناهج الدراسية، المقررة للعام الدراسي الجديد.

وأكد، خلال مداخلة على قناة “العربية” اليوم (الخميس)، أن هناك تغييرا في الخطط الدراسية شمل إضافة مواد جديدة وإعادة صياغة مواد أخرى، مع تعديلات علمية ولغوية، وأن هناك منهجا جديدا في المهارات الحياتية والأسرية، وأن له حصصا مقررة وسيُطبق في المرحلتين الثانوية والمتوسطة.

وأوضح أن هناك حصصا إضافية لمواد مهمة على صعيد الاختبارات الدولية مثل العلوم والرياضيات، لافتًا إلى إضافة جوانب إثرائية في مناهج تلك المواد.

وأضاف أنه للمرة الأولى يُطبق تدريس اللغة الإنجليزية من الصف الأول الابتدائي إلى الثالث الثانوي، بعدما كانت تُطبق من الصف الرابع، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق مناهج جديدة مثل التفكير الناقد في الصفين الثالث المتوسط والأول الثانوي، وأيضا مواد جديدة بمعايير عالمية مثل التربية الرقمية التي ستُطبق من الصف الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي.

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