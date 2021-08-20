فيديو.. مختص يؤكد أن مقابلات التوظيف بلغة أجنبية مخالفة نظامية

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فيديو.. مختص يؤكد أن مقابلات التوظيف بلغة أجنبية مخالفة نظامية

فيديو.. مختص يؤكد أن مقابلات التوظيف بلغة أجنبية مخالفة نظامية
http://almnatiq.net/?p=1015146
المناطق - الرياض:

أكّد مؤسس مبادرة “تحدث العربية” عبد الإله الأنصاري، اليوم (الخميس)، أنه لا يجوز إجراء مقابلات التوظيف داخل المملكة بلغة أخرى أجنبية غير اللغة العربية.

وأوضح الأنصاري، في لقاءٍ مع برنامج “الراصد” على قناة الإخبارية، أن ذلك يُعد مخالفةً للأنظمة واللوائح الصادرة من مجلس الوزراء والجهات الحكومية والخاصة.

وأضاف أن هناك أنظمة تجرّم التحدث ومخاطبة الجهات الحكومية بغير اللغة العربية، وفقاً للمادة الأولى من نظام الحكم التي تنص على أن المملكة دولة مسلمة والعربية هي لغتها الرسمية، مشيراً إلى وجود بعض موظفي الجهات الحكومية يتحدثون فيما بينهم باللغة الإنجليزية بالمخالفة للقوانين.

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