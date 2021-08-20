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شرطة الرياض : القبض على مواطن أساء لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

شرطة الرياض : القبض على مواطن أساء لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها
http://almnatiq.net/?p=1015165
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى بثّ أحد الأشخاص مقطع فيديو تم تداوله عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي، ينطوي في محتواه على الإساءة لأم المؤمنين عائشة – رضي الله عنها – والمساس بجانب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض عليه، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وتم إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

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