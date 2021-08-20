احدث الأخبار

شؤون الحرمين تخصص 25 مساراً للطواف و 4 لكبار السن وذوي الإعاقة
منطقة مكة المكرمة
 الأمم المتحدة تدعو للبحث عن لاجئي الروهينجا المنكوبين في البحر وإنقاذهم
دولي
 عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها الطبية لأكثر من 400 مريض في مخيم الزعتري
دولي
 بعض العصائر والمشروبات تسبب سرطان القولون لدى الشباب
دولي
 تراجع أسعار النفط لليوم السادس مع تزايد إصابات كوفيد-19
الاقتصاد
 أمطار رعدية على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 طقس مستقر على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار على مرتفعات جازان وعسير
أبرز المواد
 شرطة الرياض : القبض على مواطن أساء لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها
أبرز المواد
 غاز سام وسجل جنائي.. سائق شاحنة الكونغرس بقبضة الشرطة
دولي
 فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة يعبرون عن قلقهم البالغ تجاه التقارير الصادرة عن وكالة الطاقة الذرية حول إيران
دولي
 “شؤون الحرمين”: توزيع قرابة ٣٠٠ ألف عبوة زمزم و ٣١ ألف وجبة صائم في يوم عاشوراء
منطقة مكة المكرمة
 وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع الأمين العام لحلف الناتو جهود الإجلاء المشتركة من أفغانستان
دولي
شؤون الحرمين تخصص 25 مساراً للطواف و 4 لكبار السن وذوي الإعاقة

شؤون الحرمين تخصص 25 مساراً للطواف و 4 لكبار السن وذوي الإعاقة

منطقة مكة المكرمة
الأمم المتحدة تدعو للبحث عن لاجئي الروهينجا المنكوبين في البحر وإنقاذهم

الأمم المتحدة تدعو للبحث عن لاجئي الروهينجا المنكوبين في البحر وإنقاذهم

دولي
عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها الطبية لأكثر من 400 مريض في مخيم الزعتري

عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها الطبية لأكثر من 400 مريض في مخيم الزعتري

دولي
بعض العصائر والمشروبات تسبب سرطان القولون لدى الشباب

بعض العصائر والمشروبات تسبب سرطان القولون لدى الشباب

دولي

طقس مستقر على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار على مرتفعات جازان وعسير

طقس مستقر على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار على مرتفعات جازان وعسير
http://almnatiq.net/?p=1015167
المناطق - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

روابط ذات صلة

شرطة الرياض : القبض على مواطن أساء لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

شرطة الرياض : القبض على مواطن أساء لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها
بَيعُ صقر إنجليزي و4 أمريكية في الليلة السادسة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور

بَيعُ صقر إنجليزي و4 أمريكية في الليلة السادسة للمزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور
النائب العام يأمر بالقبض على المسيئين لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

النائب العام يأمر بالقبض على المسيئين لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*