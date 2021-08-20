احدث الأخبار

الأمم المتحدة: العاملون في مجال العمل الإنساني يواجهون تهديدات متنامية
دولي
 نادي سباقات الخيل يقيم اليوم وغدا حفلين ضمن موسم سباقات المصيف بالطائف
منطقة مكة المكرمة
 مجلس الأمن يعرب عن قلقه إزاء استخدام تنظيم “داعش” المتزايد لتقنية ‏المعلومات والاتصالات
دولي
 القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
محليات
 سائحة بريطانية : المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور ‬حدث منظم ويهتم بالحياة البرية
محليات
 شؤون الحرمين تخصص 25 مساراً للطواف و 4 لكبار السن وذوي الإعاقة
منطقة مكة المكرمة
 الأمم المتحدة تدعو للبحث عن لاجئي الروهينجا المنكوبين في البحر وإنقاذهم
دولي
 عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها الطبية لأكثر من 400 مريض في مخيم الزعتري
دولي
 بعض العصائر والمشروبات تسبب سرطان القولون لدى الشباب
دولي
 تراجع أسعار النفط لليوم السادس مع تزايد إصابات كوفيد-19
الاقتصاد
 أمطار رعدية على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 طقس مستقر على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار على مرتفعات جازان وعسير
أبرز المواد
الأمم المتحدة: العاملون في مجال العمل الإنساني يواجهون تهديدات متنامية

الأمم المتحدة: العاملون في مجال العمل الإنساني يواجهون تهديدات متنامية

دولي
نادي سباقات الخيل يقيم اليوم وغدا حفلين ضمن موسم سباقات المصيف بالطائف

نادي سباقات الخيل يقيم اليوم وغدا حفلين ضمن موسم سباقات المصيف بالطائف

منطقة مكة المكرمة
مجلس الأمن يعرب عن قلقه إزاء استخدام تنظيم “داعش” المتزايد لتقنية ‏المعلومات والاتصالات

مجلس الأمن يعرب عن قلقه إزاء استخدام تنظيم “داعش” المتزايد لتقنية ‏المعلومات والاتصالات

دولي
القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

محليات

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة

القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
http://almnatiq.net/?p=1015178
المناطق - الرياض

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (58) مخالفًا لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون تصريح في عدد من مناطق المملكة.
وأوضح المتحدث الرسمي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط (10) آليات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لمواطنين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات الباكستانية واليمنية والهندية والصومالية والأثيوبية والسودانية وتم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحقهم من الجهات المختصة.
وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

روابط ذات صلة

سائحة بريطانية : المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور ‬حدث منظم ويهتم بالحياة البرية

سائحة بريطانية : المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور ‬حدث منظم ويهتم بالحياة البرية
عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها الطبية لأكثر من 400 مريض في مخيم الزعتري

عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها الطبية لأكثر من 400 مريض في مخيم الزعتري
شرطة الرياض : القبض على مواطن أساء لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

شرطة الرياض : القبض على مواطن أساء لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*