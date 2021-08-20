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سائحة بريطانية : المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور ‬حدث منظم ويهتم بالحياة البرية

سائحة بريطانية : المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور ‬حدث منظم ويهتم بالحياة البرية
http://almnatiq.net/?p=1015179
المناطق - الرياض

أعربت السائحة والمصورة البريطانية شيلا أنتوني عن دهشتها بالثقافة السعودية، وما تحمله من إرث حضاري وثقافة، يجسِّده عالم الصقور،وذلك خلال زيارتها المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم شمال مدينة الرياض.
وقالت شيلا أنتوني، التي تعيش في محافظة جدة: ” إنها تستمتع بالسفر في جميع أنحاء المملكة، وتوثق زياراتها ومشاهداتها بكاميرتها الخاصة، مفيدة أن تصوير الصقور في المزاد، ليس مجرد التقاط صور جميلة فحسب، وإنما لمشاركة الناس قصص هذه الصور وتعلم عالم هذه الطيور ، ومشاهدة الصقّارين والمنتجين والمشترين وهواة الصقور، بإلإضافة إلى معرفة أسباب شرائهم لها، وما الذي يجذبهم لهذه الهواية التراثية.
وحول زيارتها جناح برنامج “هدد” المعني بإعادة الصقور لمواطنها، أكدت أنها مهتمة بالحياة البرية ، والمزاد حدث منظم جداً ويفتح أبوابه للجميع، مشيرةً إلى أن الثقافة الموجودة في المملكة مدهشة للغاية، وكلما تعلمت عنها أكثر كلما أدركت أنني في حاجة لتعلم المزيد.

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