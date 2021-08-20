مجلس الأمن يعرب عن قلقه إزاء استخدام تنظيم “داعش” المتزايد لتقنية ‏المعلومات والاتصالات

المناطق - وكالات

أعرب مجلس الأمن الدولي، عن قلقه إزاء الاستخدام المتزايد من قبل تنظيم داعش الإرهابي ومموليه لتقنية المعلومات والاتصالات وغيرها من الوسائل المجهولة للمعاملات النقدية أو المالية.

وشدد أعضاء المجلس في بيان صحفي اليوم على أهمية ‏التعاون الدولي والحوكمة الفعّالة بما يتماشى مع القانون الدولي والشراكات المبتكرة مع القطاع ‏الخاص والمجتمع المدني لمنع ومكافحة استخدام تقنية المعلومات والاتصالات لأغراض ‏إرهابية، مشيرين إلى الحاجة لنهج إقليمي متماسك وفعّال لدعم البلدان الأفريقية والمنظمات الإقليمية، واتباع نهج شامل في ‏مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب.

وأوضح البيان أنه تم في إحاطة على المستوى الوزاري مناقشة نتائج التقرير الثالث عشر للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن التهديد الذي ‏يشكله تنظيم ” داعش” على السلم والأمن الدوليين ونطاق جهود الأمم المتحدة الداعمة للدول ‏الأعضاء التي تتصدى للتهديد.