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نادي سباقات الخيل يقيم اليوم وغدا حفلين ضمن موسم سباقات المصيف بالطائف

نادي سباقات الخيل يقيم اليوم وغدا حفلين ضمن موسم سباقات المصيف بالطائف

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نادي سباقات الخيل يقيم اليوم وغدا حفلين ضمن موسم سباقات المصيف بالطائف

نادي سباقات الخيل يقيم اليوم وغدا حفلين ضمن موسم سباقات المصيف بالطائف
http://almnatiq.net/?p=1015184
المناطق - الطائف

يقيم نادي سباقات الخيل الحفل السباقي التاسع بميدان الملك خالد بن عبدالعزيز بالطائف, الذي يتكون من حفلين يومي الجمعة والسبت (17-18) والمتضمن عدة أشواط مهمة منها الشوط الرئيس على سيارة هدية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل للخيل العربية الأصيلة وشوط جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية والشوط المستحدث الخاص بجياد التصنيف أقل من 55 نقطة.
وسيتضمن الحفل عدة أنشطة ترفيهية وفعاليات متنوعة خاصة بالجماهير وحضور الميدان من أهالي وزوار مدينة الطائف.
وعلى مدار اليومين السباقيين ستقام مجموعة من الفعاليات التراثية والفنون المميزة التي اشتهرت بها منطقة عسير في تجسيد وتفعيل للشراكة المجتمعية بين نادي سباقات الخيل وكل ماله علاقة بالفن والتراث الأصيل في المملكة.

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