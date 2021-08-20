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“صيف جدة” يستقطب العروض المسرحية والاستعراضية في “فعالية الجاليات”

“صيف جدة” يستقطب العروض المسرحية والاستعراضية في “فعالية الجاليات”

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وكالة المسجد النبوي تُضاعف جهودها لخدمة المصلين والزوار

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“صيف جدة” يستقطب العروض المسرحية والاستعراضية في “فعالية الجاليات”

“صيف جدة” يستقطب العروض المسرحية والاستعراضية في “فعالية الجاليات”
http://almnatiq.net/?p=1015185
المناطق - جدة

تقام ضمن أنشطة برنامج صيف السعودية الذي أطلقته الهيئة السعودية للسياحة في ١١ وجهة سياحية ويستمر حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢١م “فعالية الجاليات” ، حيث تستقطب العروض المسرحية والاستعراضية مرتادي المحافظة والمواطنين والمقيمين عبر ثلاث أمسيات للجاليات الفلبينية والباكستانية والهندية وذلك بنادي الفروسية الواقع على طريق عسفان .
وتشهد الفعاليات غداً الجمعة الموافق ٢٠ أغسطس الليلة الفلبينية ، ثم الليلة الباكستانية في ٢٧ أغسطس، وأخيراً الليلة الهندية في الثالث من شهر سبتمبر ٢٠٢١م، بعروض مسرحية وموسيقية واستعراضية متجولة بطابع مميز وفريد يعكس روح الدول المشاركة، بالإضافة إلى منطقة مخصصة لألعاب الأطفال ومجموعة من وسائل الترفيه المتنوعة لكل أفراد العائلة.
ويمكن للسياح والزوار الراغبين في معرفة المزيد من المعلومات عن هذه الفعالية زيارة منصة “روح السعودية” (visitsaudi.com) وحجز وشراء تذكرة الدخول بفئاتها العادية والمتميزة، علما بأن فعالية الجاليات تفتح أبوابها من الساعة السادسة مساءً حتى منتصف الليل، وتُطبَّق جميع الإجراءات الاحترازية بلبس الكمامة والالتزام بمسافة آمنة للتباعد، كما خصصت الفعالية لجميع الفئات العمرية، مع اشتراط التحصين لمن تجاوزت أعمارهم ١٢ سنة.
وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد أطلقت برنامج صيف السعودية في الرابع والعشرين من شهر يونيو، ويقدم ما يزيد عن ٥٠٠ باقة وتجربة سياحية عبر أكثر من ٢٥٠ شريكاً ومنشأة من القطاع الخاص، كما انطلق في مطلع شهر أغسطس مسار الفعاليات النوعية الكبرى بالتعاون مع المركز الوطني للفعاليات ليشمل ٣٠ فعالية نوعية في ٦ مدن حول المملكة، تضم أكثر من ٣٠٠ عرض ونشاط شيّق ومتنوّع.

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