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“صيف جدة” يستقطب العروض المسرحية والاستعراضية في “فعالية الجاليات”

“صيف جدة” يستقطب العروض المسرحية والاستعراضية في “فعالية الجاليات”

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وكالة المسجد النبوي تُضاعف جهودها لخدمة المصلين والزوار

وكالة المسجد النبوي تُضاعف جهودها لخدمة المصلين والزوار

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الأمم المتحدة: العاملون في مجال العمل الإنساني يواجهون تهديدات متنامية

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وكالة المسجد النبوي تُضاعف جهودها لخدمة المصلين والزوار

وكالة المسجد النبوي تُضاعف جهودها لخدمة المصلين والزوار
http://almnatiq.net/?p=1015186
المناطق - المدينة المنورة

تضاعف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي أعمالها الميدانية لتقديم أفضل الخدمات لزائري المسجد النبوي خلال هذه الأيام المباركة التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر المحرم لعام 1443هـ.
وتتضمن الخدمات مواصلة سير الأعمال في سُقيا الماء، وبذل المزيد من الجهود من إدارة السقيا في تقديم مياه زمزم لجموع المصلين والصائمين في المسجد النبوي، حيث تُوزَّع عبوات ماء زمزم على المصلين والزوار، بالإضافة إلى تجهيز٩٠ حافظة محمولة على الظهر سعة الحافظة ١٠ لترات لسقيا الزائرين والمصلين على مدار الساعة، بإجمالي يتخطى حاجز ( ١٠,٠٠٠ ) لتر من ماء زمزم المبارك، وكذلك تجهيز نوافير الشرب في ساحات المسجد النبوي بأكثر من ١٢٠٠ صنبور ماء صحي، وسط إجراءات وتدابير احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

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