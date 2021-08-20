الأمم المتحدة: العاملون في مجال العمل الإنساني يواجهون تهديدات متنامية

المناطق - وكالات

أفاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن وظيفة العاملين في مجال الأنشطة الإنسانية هي ‏مساعدة الأشخاص الأشد ضعفاً في العالم عندما تقع الكوارث، مؤكداً أن العاملين في تقديم ‏المعونة يواجهون تهديدات متنامية في جميع أنحاء العالم.‏

وأشار غوتيريش، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني إلى تخصيص اليوم العالمي للعمل ‏الإنساني لهذا العام للتعامل مع أزمة المناخ وهي أكبر تهديد صحي يواجه البشرية، مفيداً أنه يُعدّ ‏مناسبة للإشادة بالعاملين في مجال تقديم المعونة في كل مكان.‏

وأوضح أنه في السنوات العشرين الماضية، تضاعفت عمليات الرمي بالرصاص والاختطاف وغيرها من ‏الهجمات الموجهة ضد المنظمات الإنسانية عشر مرات، مبيناً أنه في هذا العام وحده، قُتل ما لا يقل ‏عن 72 من العاملين في مجال الأنشطة الإنسانية في مناطق النزاع.