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الناتو: إجلاء أكثر من 18 ألفا من مطار كابل منذ الأحد

الناتو: إجلاء أكثر من 18 ألفا من مطار كابل منذ الأحد

دولي

الناتو: إجلاء أكثر من 18 ألفا من مطار كابل منذ الأحد

الناتو: إجلاء أكثر من 18 ألفا من مطار كابل منذ الأحد
http://almnatiq.net/?p=1015188
المناطق - وكالات

بلغ عدد من تم إجلاؤهم من مطار كابل في أفغانستان منذ يوم الأحد الماضي أكثر من 18 ألف شخص، فيما قالت البيت الأبيض إنه تم إجلاء قرابة 7000، وتنتظر إجلاء 6000 آخرين.

فقد صرح مسؤول في حلف شمال الأطلسي “الناتو” لوكالة رويترز، اليوم الجمعة، أن أكثر من 18 ألفا قد أُجلوا من مطار كابل منذ سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية يوم الأحد.

غير أن المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته قال إن الحشود ما زالت خارج المطار، في مسعى مستميت للفرار.

وعلى الصعيد ذاته، قال الجيش الأميركي إن أكثر من 5200 من جنوده يحرسون مطار كابل، حيث تم فتح العديد من البوابات حاليا، في حين تحلق طائرات مقاتلة أميركية فوق العاصمة الأفغانية كابل لضمان الأمن اللازم لعمليات الإجلاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن 6000 آلاف شخص “بُحثت أوضاعهم تماما” موجودون حاليا في مطار كابل وسيستقلون طائرات قريبا.

وقال مصدر لرويترز إن مسؤولي البيت الأبيض قالوا في إفادة بالكونغرس إن الولايات المتحدة أجلت بالفعل 6741، بينهم 1792 من المواطنين الأميركيين والحاصلين على إقامة شرعية دائمة.

كانت حركة طالبان سيطرت على أفغانستان سريعا مع انسحاب القوات الأميركية وغيرها من القوات الأجنبية، مما فاجأ حتى قادتها وترك فراغا في السلطة في العديد من الأماكن.

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