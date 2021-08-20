احدث الأخبار

كورونا.. بريطانيا بصدد تعليق الجرعة المعززة للكبار
دولي
 هل يصبح صلاح الأعلى أجرا في تاريخ ليفربول؟
الرياضة
 المريخ.. اليابان تسعى لجلب عينات من تربة “فوبوس”
منوعات
 الناتو: إجلاء أكثر من 18 ألفا من مطار كابل منذ الأحد
دولي
 “صيف جدة” يستقطب العروض المسرحية والاستعراضية في “فعالية الجاليات”
منطقة مكة المكرمة
 وكالة المسجد النبوي تُضاعف جهودها لخدمة المصلين والزوار
منطقة المدينة المنورة
 الأمم المتحدة: العاملون في مجال العمل الإنساني يواجهون تهديدات متنامية
دولي
 نادي سباقات الخيل يقيم اليوم وغدا حفلين ضمن موسم سباقات المصيف بالطائف
منطقة مكة المكرمة
 مجلس الأمن يعرب عن قلقه إزاء استخدام تنظيم “داعش” المتزايد لتقنية ‏المعلومات والاتصالات
دولي
 القوات الخاصة للأمن البيئي تضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة
محليات
 سائحة بريطانية : المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور ‬حدث منظم ويهتم بالحياة البرية
محليات
 شؤون الحرمين تخصص 25 مساراً للطواف و 4 لكبار السن وذوي الإعاقة
منطقة مكة المكرمة
كورونا.. بريطانيا بصدد تعليق الجرعة المعززة للكبار

كورونا.. بريطانيا بصدد تعليق الجرعة المعززة للكبار

دولي
هل يصبح صلاح الأعلى أجرا في تاريخ ليفربول؟

هل يصبح صلاح الأعلى أجرا في تاريخ ليفربول؟

الرياضة
المريخ.. اليابان تسعى لجلب عينات من تربة “فوبوس”

المريخ.. اليابان تسعى لجلب عينات من تربة “فوبوس”

منوعات
الناتو: إجلاء أكثر من 18 ألفا من مطار كابل منذ الأحد

الناتو: إجلاء أكثر من 18 ألفا من مطار كابل منذ الأحد

دولي

كورونا.. بريطانيا بصدد تعليق الجرعة المعززة للكبار

كورونا.. بريطانيا بصدد تعليق الجرعة المعززة للكبار
http://almnatiq.net/?p=1015198
المناطق - وكالات

تدرس بريطانيا تعليق طرح جرعة معززة من لقاحات كورونا لمن يزيدون على 50 عاما، وقصر الأمر على الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

فقد ذكرت صحيفة “التليغراف” البريطانية، أمس الخميس، أن هيئة الصحة الوطنية قد تعلق طرح جرعة معززة من لقاحات فيروس كورونا في بريطانيا لمن تزيد أعمارهم على 50 عاما هذا الخريف.

وأضافت الصحيفة أن العلماء في الحكومة يدرسون قصر الجرعة إعطاء الجرعة الثالثة المعززة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19.

وقالت الصحيفة إن الهيئة وضعت خططا لطرح برنامج للجرعات المعززة اعتبارا من سبتمبر المقبل بناء على نصيحة مؤقتة من اللجنة المشتركة المعنية بالتطعيم والتحصين.

ومع ذلك قالت مصادر مقربة من اللجنة للصحيفة البريطانية إن هناك أدلة قليلة تدعم مثل هذا النهج وقد يتم استهداف فئة “محدودة” تشمل من هم في أمس الحاجة إليه.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الحكومة البريطانية القول “أي برنامج معزز سيعتمد على النصيحة النهائية من اللجنة المشتركة المستقلة المعنية بالتطعيم والتحصين.

ولحين تلقى المشورة من اللجنة، لا يمكن اتخاذ قرارات بشأن المتطلبات الأوسع لمن ينبغي أن يحصلوا على جرعات معززة”، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال أندرو بولارد رئيس مجموعة أكسفورد للقاحات هذا الشهر إن بريطانيا ليست بحاجة حاليا إلى جرعات معززة من لقاحات كوفيد-19 وينبغي إعطاء‭‭ ‬‬هذه الجرعات إلى دول أخرى.

وتخطط بريطانيا لطرح برنامج لجرعات معززة من اللقاحات المضادة لكورونا، وقال وزير الصحة ساجد جاويد إنه يتوقع أن يبدأ البرنامج في أوائل سبتمبر، في انتظار المشورة النهائية من المسؤولين المعنيين.

وتلقى ما إجماليه 47.41 مليون في بريطانيا جرعة أولى من اللقاحات المضادة لكورونا حتى 17 أغسطس بينما تلقى 40.99 مليون جرعة ثانية.

روابط ذات صلة

الناتو: إجلاء أكثر من 18 ألفا من مطار كابل منذ الأحد

الناتو: إجلاء أكثر من 18 ألفا من مطار كابل منذ الأحد
الأمم المتحدة: العاملون في مجال العمل الإنساني يواجهون تهديدات متنامية

الأمم المتحدة: العاملون في مجال العمل الإنساني يواجهون تهديدات متنامية
مجلس الأمن يعرب عن قلقه إزاء استخدام تنظيم “داعش” المتزايد لتقنية ‏المعلومات والاتصالات

مجلس الأمن يعرب عن قلقه إزاء استخدام تنظيم “داعش” المتزايد لتقنية ‏المعلومات والاتصالات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*