مدير عام فرع هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الباحة يتفقد العمل في المعرض الإلكتروني المتنقل

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قام فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الباحة الشيخ منصور بن علي شراحيلي بجولة تفقدية على المعرض الإلكتروني المتنقل، تابع فيها سير العمل بالمعرض.

كما التقى فضيلته خلال الجولة بالعاملين في المعرض واطلع على محتويات المعرض، واستمع منهم لشرح مفصل عما يقدمه من برامج توعوية ووقائية وما يحتويه من تقنيات حديثة.

من جانبه بين فضيلة الشيخ “شراحيلي” أن هذا المعرض وما يحمله من تقنيات متطورة يأتي انطلاقاً من اهتمام الرئاسة العامة بقيادة معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند بمواكبة أحدث التطورات التقنية وتفعيلها في برامج وأعمال الرئاسة.