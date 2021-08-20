شؤون الحرمين : توزيع قرابة ٣٠٠ ألف عبوة زمزم و ٣١ ألف وجبة صائم في يوم عاشوراء

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أكّد المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وكيل الرئيس العام للاتصال والشؤون الإعلامية هاني حسني حيدر، أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كثفت جهودها الميدانية والاجتماعية لخدمة قاصدي بيت الله الحرام في يوم عاشوراء .



وبين سعادته أن الرئاسة استعدت في وقت سابق بحزم من الخدمات الموزعة على عدد من الوكالات المختصة لخدمة أكبر عدد من المصلين والمعتمرين ، وذلك بتوجيهات من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.وأوضح سعادة الأستاذ حيدر أن وكالة الرئاسة للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية جندت ٩٠ متطوع لتوزيع قرابة ٣١،٢٠٠ وجبة على الصائمين في المسجد الحرام ومرافقه بالإضافة إلى تنظيم المسارات للطائفين ودفع العربات لكبار السن من المعتمرين .



وأضاف سعادته أن وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية قامت ضمن استعدادتها ليوم عاشوراء بغسيل الحرم المكي وساحاته ودوراته ١٠ مرات بعدد ٨٠ ألف لتر من المطهرات ، ومتابعة أعمال التلقيط على مدار اليوم ،وغسيل حجر إسماعيل عليه السلام وحول الكعبه المشرفه ، حيث تم استخدام ٢٠٠٠ لتر من المعطرات على مداخل الحرم وساحاته جبل الصفا وتنظيف الأعمدة والقباب ، ونظافة وغسيل المناهل على مدار اليوم ، كما أنه تم نظافة مجمعات ومواضئ المسجد الحرام وتعطير دورات المياه أجلكم الله ، وتلميع وتنظيف النحاسيات مثل دواليب المصاحف والأبواب وغسيل المكبرية الجنوبية ١٠ مرات ، وكنس وتعطير السجاد على مدار اليوم ، وترحيل المخلفات لهذا اليوم بما يقارب ٦٥ طن ، كما أن الوكالة قامت بتعطير المسجد الحرام مستخدمين أجود أنواع المطهرات والمعطرات الصديقة للبيئة التي جلبت خصيصًا للمسجد الحرام.



وأشار سعادة المتحدث الرسمي للرئاسة أن الوكالة قامت عبر إدارة سقيا زمزم بتوزيع أكثر من ثلاث مئة ألف عبوة موزعة على صحن المطاف والمداخل وعامة الدور الأول بالإضافة لتغطية كافة المصليات النسائية، وتم متابعة توزيع العبوات في صحن المطاف للحجاج بالحقائب الأسطوانية ومتابعة تعقيم شنط وحافظات العبوات والحقائب الأسطوانية والعربات الخاصة بالمطاف .



واختتم سعادة الأستاذ هاني حيدر أن الرئاسة حرصت على تقديم حزم الخدمات في يوم عاشوراء وفق آلية منظمة تلبيةً لاحتياجات قاصدي بيت الله الحرام وفق توجيهات ولاة الأمر حفظهم الله .