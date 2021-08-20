“الجمارك”: إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.6 كجم كوكايين مُخبأة داخل أحشاء 6 مسافرين

المناطق - الرياض

تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في مطار الملك فهد الدولي بالدمام من إحباط محاولات لتهريب كمية من مادة “الكوكايين” المخدرة،بلغت أكثر من (2.6) كيلوجرام، عُثر عليها مُخبأة داخل أحشاء عدد (6) مسافرين قدموا إلى المملكة عبر مطار الملك فهد الدولي .

وأوضحت الهيئة أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة عبر مطار الملك فهد الدولي اشتبه المفتش الجمركي بعدد (6) من ركاب الرحلة، وبتطبيق معايير الاشتباه، وذلك بفحصهم عبر أنظمة فحص الأحشاء بالأشعة تبيّنت إيجابية الفحص، حيث عُثر بداخل أحشائهم على ما مجموعه (244) كبسولة تحتوي جميعها على (2.685) كيلوجرام من “الكوكايين”.

وأكدت الهيئة في هذا الشأن أن أرباب التهريب يسعون لاستغلال كل شيء لإدخال مثل هذه الممنوعات وغيرها إلى المملكة، ومن ذلك محاولة إدخال المخدرات بإخفائها داخل الأحشاء، إلا أنه وبفضل من الله تقف الهيئة عبر جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية بالمرصادأمام محاولاتهم البائسة وتسعى لمكافحة تهريب المخدرات بشتى أنواعها وأشكالها، وذلك تحقيقًا لأهم مرتكزاتها ومسؤولياتها المتمثل ذلك فيحماية الوطن ومقدراته من هذه الآفات.